Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588279 -1,29
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417647 -0,79
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588279
|-1,29
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417647
|-0,79
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024497
|-0,67
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041320
|-0,56
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173001
|-0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022992
|-0,53
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024186
|-0,33
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,144347
|-0,31
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016851
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,424960
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041413
|-2,23
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106351
|-1,69
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,004709
|-1,43
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018169
|-1,42
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068795
|-1,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,400311
|-0,89
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041487
|-0,75
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,501927
|-0,63
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,220175
|-0,54
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,076429
|-0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,975170
|-0,96
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,883350
|-0,84
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,255142
|-0,44
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017377
|-0,11
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,489269
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,361675
|-0,44
Kaynak: AA