Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588279 -1,29
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417647 -0,79
Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588279 -1,29
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417647 -0,79
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024497 -0,67
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041320 -0,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173001 -0,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022992 -0,53
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024186 -0,33
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,144347 -0,31
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016851 -0,30
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,424960 -0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041413 -2,23
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106351 -1,69
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,004709 -1,43
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018169 -1,42
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068795 -1,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,400311 -0,89
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041487 -0,75
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,501927 -0,63
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,220175 -0,54
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,076429 -0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975170 -0,96
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,883350 -0,84
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,255142 -0,44
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017377 -0,11
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,489269 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,361675 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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