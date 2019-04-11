Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,260548 -0,38
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,260548 -0,38
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020838 -0,20
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,880433 -0,14
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420993 -0,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173859 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,543809 -0,15
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,147956 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042357 -1,75
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,530571 -1,50
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195382 -1,39
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108181 -1,35
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053219 -1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041801 -0,70
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,458009 -0,66
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,018584 -0,49
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,093924 -0,48
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,658550 -0,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,260750 -1,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,984651 -1,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,890866 -0,56
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017397 -0,19
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,489533 -0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,532044 -0,15
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,443370 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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