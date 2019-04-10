Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,595852
|-0,59
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,042284
|-0,41
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,801576
|-0,40
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,845637
|-0,37
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,827011
|-0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016684
|-0,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,314115
|-0,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053752
|-0,26
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024084
|-0,22
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029633
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061862
|-0,83
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036013
|-0,62
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072726
|-0,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,586276
|-0,53
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075894
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,067364
|-0,39
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,957352
|-0,23
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,124101
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,953891
|-0,19
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,994508
|-0,11
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,038114
|-0,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021299
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,448166
|-0,12
Kaynak: AA