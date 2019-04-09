Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420574 -0,37
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,420574
|-0,37
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,194382
|-0,34
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|95,658527
|-0,33
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041628
|-0,32
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173980
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,146893
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091642
|-2,47
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046711
|-2,34
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,107997
|-2,25
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,613964
|-2,10
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042787
|-2,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041585
|-1,33
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,007832
|-1,25
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,329530
|-1,20
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,445685
|-1,10
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,242675
|-0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,265177
|-1,28
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,888156
|-1,18
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,987255
|-0,80
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,485501
|-0,45
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,375234
|-0,20
Kaynak: AA