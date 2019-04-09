Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420574 -0,37
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420574 -0,37
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194382 -0,34
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 95,658527 -0,33
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041628 -0,32
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173980 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,146893 -0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091642 -2,47
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046711 -2,34
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107997 -2,25
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,613964 -2,10
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042787 -2,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041585 -1,33
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,007832 -1,25
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,329530 -1,20
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,445685 -1,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,242675 -0,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265177 -1,28
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,888156 -1,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,987255 -0,80
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,485501 -0,45
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,375234 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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