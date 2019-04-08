Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 536,714421 -0,90
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,049808 -0,60
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034281 -0,59
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056764 -0,56
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,268262 -0,54
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022814 -0,65
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,277802 -0,65
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053204 -0,40
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029296 -0,35
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,350006 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036073 -0,68
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039717 -0,63
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043681 -0,43
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075129 -0,38
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072114 -0,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067195 -0,52
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,945288 -0,30
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,187246 -0,28
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035841 -0,19
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,110848 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031827 -0,94
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,011807 -0,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,970751 -0,84
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,015658 -0,82
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021041 -0,60
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,778801 -1,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,056586 -0,96
HSBC Portföy Altın Fonu 2,061793 -0,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033515 -0,94
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023367 -0,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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