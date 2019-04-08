Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|536,714421
|-0,90
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,049808
|-0,60
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034281
|-0,59
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,056764
|-0,56
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,268262
|-0,54
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022814
|-0,65
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,277802
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053204
|-0,40
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029296
|-0,35
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,350006
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036073
|-0,68
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039717
|-0,63
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,043681
|-0,43
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075129
|-0,38
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072114
|-0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,067195
|-0,52
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,945288
|-0,30
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,187246
|-0,28
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,035841
|-0,19
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,110848
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031827
|-0,94
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,011807
|-0,89
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,970751
|-0,84
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,015658
|-0,82
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021041
|-0,60
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,778801
|-1,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056586
|-0,96
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,061793
|-0,95
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033515
|-0,94
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023367
|-0,94
Kaynak: AA