Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,529221 -0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları


İş Portföy İş Bank. İşt.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,529221 -0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,749181 -0,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033845 -0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,998292 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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