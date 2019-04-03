Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041548 -0,88
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,041548
|-0,88
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024135
|-0,86
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,792359
|-0,86
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,143022
|-0,76
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,057516
|-0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022101
|-1,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022618
|-1,05
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023401
|-0,93
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,231566
|-0,81
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028964
|-0,64
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044034
|-2,00
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086812
|-1,84
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,862060
|-1,19
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019035
|-0,91
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,201717
|-0,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,976677
|-0,98
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,066340
|-0,72
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,175281
|-0,72
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,035533
|-0,57
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,928709
|-0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031688
|-0,92
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016598
|-0,84
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054527
|-0,83
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,011419
|-0,83
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,967162
|-0,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029397
|-0,93
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,065564
|-0,93
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023265
|-0,92
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,053659
|-0,91
|ING Portföy Altın Fonu
|0,025865
|-0,90
Kaynak: AA