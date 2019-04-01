Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403208 -1,54
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,403208
|-1,54
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,168183
|-1,28
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,037593
|-1,03
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,858757
|-0,74
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|133,834529
|-0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010000
|-2,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026438
|-0,03
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,095434
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014305
|-0,13
Kaynak: AA