Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022399
|-5,44
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,920413
|-5,04
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,038788
|-5,03
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034778
|-4,72
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,338447
|-4,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014749
|-3,86
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021996
|-3,62
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,104730
|-3,55
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027680
|-3,11
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021799
|-2,99
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042405
|-7,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083023
|-7,04
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|32,200494
|-6,14
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|31,996697
|-5,83
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041007
|-5,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039306
|-4,70
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062097
|-4,53
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,087358
|-4,46
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,314612
|-4,11
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,562614
|-4,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,859648
|-5,24
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,210256
|-3,84
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,070808
|-3,81
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,917572
|-3,58
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025592
|-3,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028777
|-2,91
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055271
|-2,88
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064281
|-2,88
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,052530
|-2,86
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022808
|-2,86
Kaynak: AA