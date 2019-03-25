Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,619296
|-1,78
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,438668
|-1,23
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041904
|-1,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180335
|-0,90
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|140,601787
|-0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,597252
|-0,92
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,185294
|-0,90
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,576352
|-0,89
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022864
|-0,88
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,474475
|-0,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048423
|-6,25
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094766
|-6,20
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070139
|-4,28
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,218407
|-4,27
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,425689
|-4,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,334029
|-2,96
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042131
|-2,94
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,510107
|-2,26
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,243638
|-2,15
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,090176
|-2,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026985
|-3,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,924308
|-2,63
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,993862
|-1,96
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040337
|-1,93
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,110680
|-1,69
Kaynak: AA