Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,498259 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları


Actus Portföy His. Sen.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,498259 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,409973 -0,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031720 -0,10
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020941 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,313791 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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