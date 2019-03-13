Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021209 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,400806 -1,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020893 -0,09 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,171523 -0,06 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,102969 -0,03 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026520 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027993 -0,71 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031280 -0,02 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014268 -0,01

Kaynak: AA

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