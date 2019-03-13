Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021209 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021209
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,400806
|-1,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020893
|-0,09
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,171523
|-0,06
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,102969
|-0,03
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026520
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027993
|-0,71
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031280
|-0,02
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014268
|-0,01
Kaynak: AA