Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,047221
|-0,25
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,124500
|-0,19
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031841
|-0,17
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053091
|-0,17
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035989
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021330
|-0,74
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022414
|-0,69
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021838
|-0,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,099884
|-0,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027642
|-0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068351
|-0,48
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025749
|-0,44
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019849
|-0,26
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031936
|-0,24
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066071
|-0,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,039340
|-0,14
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,085037
|-0,12
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,838778
|-0,07
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020746
|-0,04
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010222
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016165
|-1,33
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|0,992838
|-1,30
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053175
|-1,24
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,942250
|-1,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030999
|-1,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054800
|-1,36
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032514
|-1,34
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022641
|-1,32
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025256
|-1,31
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019292
|-1,31
Kaynak: AA