Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,636042
|-0,63
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,445667
|-0,51
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182344
|-0,34
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042217
|-0,31
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|140,654150
|-0,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,085819
|-0,08
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,176534
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065675
|-0,14
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,056029
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,955187
|-0,10
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025336
|-0,08
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031557
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|77,690697
|-0,42
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,183939
|-0,16
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,016877
|-0,10
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,342079
|-0,09
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,105559
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031540
|-0,27
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016480
|-0,23
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054150
|-0,23
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,958420
|-0,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,013047
|-0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,959333
|-0,99
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,560370
|-0,82
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|207,284403
|-0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025740
|-0,25
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033158
|-0,24
Kaynak: AA