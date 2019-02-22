Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,636042 -0,63
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,445667 -0,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182344 -0,34
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042217 -0,31
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,654150 -0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,085819 -0,08
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,176534 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065675 -0,14
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056029 -0,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,955187 -0,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025336 -0,08
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031557 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 77,690697 -0,42
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,183939 -0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,016877 -0,10
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,342079 -0,09
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,105559 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031540 -0,27
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016480 -0,23
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054150 -0,23
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,958420 -0,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,013047 -0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959333 -0,99
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560370 -0,82
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 207,284403 -0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,025740 -0,25
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033158 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et