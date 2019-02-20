CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ'da Toplu Açılış Töreninde Konuşuyor

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642840 -0,11
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042468 -0,11
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449924 -0,10
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183493 -0,07
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,328582 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,131290 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035714 -0,26
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,867318 -0,23
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,639585 -0,19
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019066 -0,17
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067574 -0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,421189 -0,25
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016940 -0,21
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,568354 -0,11
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016447 -0,05
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042631 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014117 -0,12
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027499 -0,08
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012092 -0,08
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013759 -0,01
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016635 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et