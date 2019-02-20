Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,642840
|-0,11
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042468
|-0,11
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,449924
|-0,10
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183493
|-0,07
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,328582
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,131290
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035714
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,867318
|-0,23
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,639585
|-0,19
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019066
|-0,17
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067574
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,421189
|-0,25
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016940
|-0,21
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,568354
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016447
|-0,05
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042631
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014117
|-0,12
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027499
|-0,08
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012092
|-0,08
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013759
|-0,01
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016635
|-0,01
Kaynak: AA