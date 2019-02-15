Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,642042
|-0,40
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,015822
|-0,26
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,449245
|-0,21
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|254,450238
|-0,19
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042402
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,173804
|-0,07
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,458969
|-0,05
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,561779
|-0,04
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,581309
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,866367
|-0,68
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,343061
|-0,34
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,037000
|-0,20
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111689
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,997970
|-0,84
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,567405
|-0,18
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,093543
|-0,18
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,631080
|-0,14
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,341294
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039719
|-0,08
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,904551
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,536002
|-0,28
Kaynak: AA