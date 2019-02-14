Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052364
|-0,34
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,466948
|-0,31
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035522
|-0,29
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,073399
|-0,29
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031161
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020324
|-0,88
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021765
|-0,80
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021167
|-0,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048835
|-0,51
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,367942
|-0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047461
|-3,19
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091947
|-2,81
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054169
|-2,20
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,019196
|-2,15
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018348
|-2,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042424
|-1,86
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,341665
|-1,40
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,057714
|-1,37
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,633359
|-1,21
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,502561
|-1,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,571937
|-1,64
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,263471
|-1,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,905137
|-1,40
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027384
|-1,26
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039749
|-0,88
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054182
|-0,45
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028253
|-0,44
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,976768
|-0,43
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,063039
|-0,43
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022386
|-0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA