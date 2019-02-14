Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052364 -0,34
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,466948 -0,31
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035522 -0,29
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,073399 -0,29
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031161 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020324 -0,88
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021765 -0,80
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021167 -0,54
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048835 -0,51
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,367942 -0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047461 -3,19
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091947 -2,81
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054169 -2,20
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,019196 -2,15
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018348 -2,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042424 -1,86
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,341665 -1,40
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,057714 -1,37
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,633359 -1,21
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,502561 -1,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,571937 -1,64
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263471 -1,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,905137 -1,40
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027384 -1,26
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039749 -0,88
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,054182 -0,45
Deniz Port. Altın Fonu 0,028253 -0,44
HSBC Portföy Altın Fonu 1,976768 -0,43
Garanti Portföy Altın Fonu 0,063039 -0,43
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022386 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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