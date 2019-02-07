Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197595 -0,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197595
|-0,22
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,646128
|-0,18
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183255
|-0,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,451373
|-0,10
|TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|16,309312
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021953
|-0,82
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020568
|-0,21
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,035410
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047984
|-1,31
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092632
|-1,20
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,038420
|-0,91
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,049999
|-0,60
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,330452
|-0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,123304
|-0,45
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,343325
|-0,40
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,777518
|-0,25
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,285339
|-0,20
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,092779
|-0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,979271
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,516232
|-0,11
Kaynak: AA