Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 502,675465 -0,48
İş Portföy Yab. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|502,675465
|-0,48
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051857
|-0,35
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031171
|-0,18
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,451821
|-0,18
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,036735
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013395
|-2,03
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,123870
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048529
|-0,02
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,311213
|-0,01
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021261
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,461360
|-2,63
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,038771
|-1,61
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,186711
|-0,89
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|45,420313
|-0,67
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068456
|-0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016795
|-0,42
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,779488
|-0,36
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,993425
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,415965
|-0,28
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,107476
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,895303
|-0,42
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019227
|-0,37
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027417
|-0,36
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015864
|-0,34
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,797734
|-0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031923
|-0,35
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053790
|-0,34
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028050
|-0,34
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,962364
|-0,34
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022226
|-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA