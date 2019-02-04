Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042527 -0,23
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,055602 -0,22
Kare Portföy İki.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042527
|-0,23
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,055602
|-0,22
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045035
|-0,21
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031081
|-0,16
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051802
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020501
|-0,91
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021862
|-0,78
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048231
|-0,65
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026993
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,358163
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,039781
|-1,86
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025413
|-1,51
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018547
|-1,50
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,431100
|-1,43
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,268895
|-1,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042874
|-1,25
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,176988
|-1,19
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,997522
|-0,93
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,345401
|-0,74
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,506038
|-0,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,158665
|-1,65
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,258342
|-1,36
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,977649
|-1,21
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040217
|-0,95
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,898572
|-0,72
Kaynak: AA