Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052408 -0,20
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,166711 -0,12
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031517 -0,10
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055456 -0,02
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036951 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047855 -0,43
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110592 -0,34
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,842040 -0,34
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064421 -0,19
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054818 -0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,050756 -0,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063837 -0,12
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042031 -0,09
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,027201 -0,08
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,640030 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,893652 -0,42
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,909109 -0,23
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019374 -0,17
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,810994 -0,11
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,936677 -0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,051167 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et