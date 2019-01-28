Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052408
|-0,20
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,166711
|-0,12
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031517
|-0,10
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,055456
|-0,02
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,036951
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047855
|-0,43
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110592
|-0,34
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,842040
|-0,34
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064421
|-0,19
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054818
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,050756
|-0,17
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063837
|-0,12
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042031
|-0,09
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,027201
|-0,08
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,640030
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,893652
|-0,42
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,909109
|-0,23
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019374
|-0,17
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,810994
|-0,11
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,936677
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,051167
|-0,04
Kaynak: AA