Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,021826
|-0,88
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040162
|-0,85
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022844
|-0,76
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035273
|-0,69
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,434967
|-0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013582
|-2,43
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021903
|-1,12
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020856
|-0,87
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021500
|-0,81
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,033231
|-0,73
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035404
|-1,16
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,983435
|-0,96
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025018
|-0,84
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064054
|-0,83
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032406
|-0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063877
|-0,71
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,807142
|-0,38
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,110003
|-0,37
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033712
|-0,36
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,995236
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016327
|-0,87
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031152
|-0,82
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053488
|-0,79
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,947604
|-0,76
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019840
|-0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055334
|-0,89
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,017041
|-0,87
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022847
|-0,86
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025465
|-0,86
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064285
|-0,85
Kaynak: AA