Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,530330
|-0,76
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031590
|-0,66
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,066171
|-0,63
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035518
|-0,59
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046624
|-0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027707
|-0,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050097
|-0,43
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,048260
|-0,28
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013920
|-0,22
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,294851
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066089
|-1,06
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,017868
|-0,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025230
|-0,42
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,909367
|-0,39
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016455
|-0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064337
|-0,35
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,091715
|-0,33
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,814117
|-0,32
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,078454
|-0,23
|İş Porftöy Robofon Den. Değ. Fon
|7,328945
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019967
|-0,57
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,865129
|-0,56
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,966688
|-0,40
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,951783
|-0,32
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016471
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,130257
|-0,75
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029064
|-0,10
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025686
|-0,09
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,034726
|-0,09
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055831
|-0,09
Kaynak: AA