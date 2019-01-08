Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040192 -0,82
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,003645 -0,79
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022760 -0,79
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,703893 -0,76
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036964 -0,75
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021256 -0,79
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048793 -0,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027069 -0,21
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,286556 -0,15
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012694 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034437 -1,11
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062095 -0,56
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024332 -0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063722 -0,81
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015887 -0,38
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390991 -0,24
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,077535 -0,17
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009980 -0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016114 -0,98
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030737 -0,95
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052830 -0,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,936278 -0,86
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019556 -0,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,054614 -0,98
Deniz Port. Altın Fonu 0,028447 -0,98
İş Portföy Altın Fonu 0,025145 -0,98
HSBC Portföy Altın Fonu 1,990674 -0,98
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022550 -0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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