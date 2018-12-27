Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,000235
|-0,48
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,678687
|-0,43
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,271405
|-0,42
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,364997
|-0,41
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022354
|-0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019676
|-1,35
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,857215
|-0,40
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026104
|-0,40
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020463
|-0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,272373
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,033252
|-0,44
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,029762
|-0,40
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021158
|-0,17
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120172
|-0,17
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,080598
|-0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,046539
|-0,49
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,177898
|-0,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062834
|-0,36
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,135890
|-0,35
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,015880
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019253
|-0,39
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,894826
|-0,39
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,797568
|-0,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029840
|-0,35
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015630
|-0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053020
|-0,35
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050603
|-0,35
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,931322
|-0,35
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024390
|-0,35
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018637
|-0,34
Kaynak: AA