Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,009599
|-1,36
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051865
|-1,18
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,029996
|-1,15
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044468
|-1,13
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,033974
|-0,92
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011848
|-4,54
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,888376
|-3,49
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020180
|-2,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047020
|-1,85
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026241
|-1,68
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,061655
|-3,10
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,048729
|-2,80
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,027847
|-2,80
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|53,112737
|-2,79
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030334
|-2,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,933197
|-2,01
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,752952
|-0,94
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,529569
|-0,87
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,394011
|-0,75
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,064497
|-0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019163
|-1,33
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,787781
|-1,11
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015374
|-0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029396
|-0,95
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050588
|-0,91
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,030937
|-1,77
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,900294
|-1,00
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023991
|-1,00
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049780
|-1,00
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052162
|-0,99
Kaynak: AA