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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,009599 -1,36
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051865 -1,18
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029996 -1,15
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044468 -1,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033974 -0,92
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011848 -4,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,888376 -3,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020180 -2,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047020 -1,85
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026241 -1,68
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061655 -3,10
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,048729 -2,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027847 -2,80
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 53,112737 -2,79
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030334 -2,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,933197 -2,01
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,752952 -0,94
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,529569 -0,87
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,394011 -0,75
TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064497 -0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019163 -1,33
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,787781 -1,11
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015374 -0,99
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029396 -0,95
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050588 -0,91
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Şeker Port. Altın Fonu 0,030937 -1,77
HSBC Portföy Altın Fonu 1,900294 -1,00
İş Portföy Altın Fonu 0,023991 -1,00
Ak Portföy Altın Fonu 0,049780 -1,00
TEB Portföy Altın Fonu 0,052162 -0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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