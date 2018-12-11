Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,015240 -0,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030225 -0,69
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044150 -0,61
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021680 -0,60
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033542 -0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013124 -3,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,949654 -2,55
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026331 -1,56
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020589 -1,51
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020098 -1,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065063 -2,74
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023266 -2,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033761 -2,33
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031446 -2,17
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048781 -1,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005428 -62,38
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977976 -2,29
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,540090 -1,10
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,760420 -1,00
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038782 -0,97
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,186747 -1,27
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029522 -1,21
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026059 -1,06
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,954690 -1,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019218 -0,86
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,049657 -0,53
TEB Portföy Altın Fonu 0,052039 -0,52
HSBC Portföy Altın Fonu 1,895904 -0,52
İş Portföy Altın Fonu 0,023946 -0,52
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021479 -0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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