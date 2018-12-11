Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,015240
|-0,70
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,030225
|-0,69
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044150
|-0,61
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,021680
|-0,60
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,033542
|-0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013124
|-3,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,949654
|-2,55
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026331
|-1,56
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020589
|-1,51
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020098
|-1,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065063
|-2,74
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023266
|-2,34
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,033761
|-2,33
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031446
|-2,17
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048781
|-1,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,005428
|-62,38
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,977976
|-2,29
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,540090
|-1,10
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,760420
|-1,00
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038782
|-0,97
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,186747
|-1,27
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029522
|-1,21
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026059
|-1,06
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,954690
|-1,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019218
|-0,86
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049657
|-0,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052039
|-0,52
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,895904
|-0,52
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023946
|-0,52
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021479
|-0,51