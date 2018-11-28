Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,126675
|-0,92
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,021103
|-0,84
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,036987
|-0,79
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,051135
|-0,77
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,601355
|-0,75
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019674
|-0,55
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026137
|-0,43
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,108545
|-0,24
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,248855
|-0,21
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,412630
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,904344
|-1,69
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042432
|-1,57
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,018063
|-1,51
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,136234
|-1,50
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016559
|-1,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,058924
|-0,78
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,539257
|-0,37
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,032747
|-0,37
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,077272
|-0,35
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,808722
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,014953
|-0,38
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028583
|-0,36
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049266
|-0,34
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,874931
|-0,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,837403
|-0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023357
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030177
|-0,38
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,048361
|-0,38
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,050784
|-0,38
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,849242
|-0,38