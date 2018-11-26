Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Vakıf Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,035194
|-0,62
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,623584
|-0,50
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,021437
|-0,50
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,701470
|-0,50
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,033290
|-0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013170
|-6,07
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021532
|-1,70
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020704
|-1,25
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019943
|-1,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048164
|-0,75
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|55,337376
|-1,41
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064918
|-1,36
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023623
|-1,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028895
|-1,21
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052187
|-0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,059731
|-0,48
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,993699
|-0,44
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,746364
|-0,37
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,032885
|-0,25
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,550920
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028818
|-0,76
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015087
|-0,70
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049661
|-0,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,881679
|-0,60
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019158
|-0,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,055258
|-1,57
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023567
|-0,71
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030447
|-0,71
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,048795
|-0,71
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,051236
|-0,70