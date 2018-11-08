Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039461
|-0,83
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,168542
|-0,78
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,592058
|-0,78
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,410416
|-0,73
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|519,881352
|-0,54
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022291
|-0,25
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,486838
|-0,04
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,470528
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100207
|-0,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,855808
|-0,32
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,015491
|-0,15
|Ak Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,556799
|-0,14
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,104446
|-0,10
|İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon
|1,480314
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|19,204149
|-0,63
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|193,796547
|-0,60
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,735924
|-0,16