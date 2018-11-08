Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039461 -0,83
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168542 -0,78
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592058 -0,78
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410416 -0,73
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,881352 -0,54
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022291 -0,25
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,486838 -0,04
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,470528 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100207 -0,99
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,855808 -0,32
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015491 -0,15
Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,556799 -0,14
İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,104446 -0,10
İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,480314 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF 19,204149 -0,63
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,796547 -0,60
Finans Portföy Gümüş BYF 16,735924 -0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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