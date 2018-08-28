Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Şeker Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015910 -0,14
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Şeker Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,015910
|-0,14
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,020120
|-0,07
|Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,018004
|-0,07
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,052168
|-0,02
|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,012732
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,678148
|-0,22
|İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon
|1,422587
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011504
|-0,96
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013331
|-0,93
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014863
|-0,28
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,346882
|-0,17
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,015007
|-0,12