Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Şeker Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015910 -0,14
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Şeker Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015910 -0,14
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,020120 -0,07
Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018004 -0,07
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,052168 -0,02
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,012732 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,678148 -0,22
İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,422587 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011504 -0,96
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013331 -0,93
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014863 -0,28
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,346882 -0,17
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015007 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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