Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022683 -2,77
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022683
|-2,77
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,332990
|-1,98
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,052893
|-1,88
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,032942
|-1,74
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,138161
|-1,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,427850
|-0,84
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,450956
|-0,76
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,037691
|-1,96
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027635
|-1,05
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106701
|-0,76
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,016846
|-0,72
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,160136
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,031446
|-1,37
|Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,012911
|-0,94
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,023181
|-0,80
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015457
|-0,76
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,694736
|-0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026386
|-0,59
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,866565
|-0,46
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028892
|-0,32
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,143911
|-0,07