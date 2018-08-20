Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022683 -2,77
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022683 -2,77
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,332990 -1,98
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,052893 -1,88
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,032942 -1,74
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,138161 -1,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,427850 -0,84
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,450956 -0,76
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037691 -1,96
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027635 -1,05
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106701 -0,76
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016846 -0,72
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,160136 -0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,031446 -1,37
Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012911 -0,94
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023181 -0,80
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015457 -0,76
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,694736 -0,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026386 -0,59
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,866565 -0,46
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028892 -0,32
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,143911 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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