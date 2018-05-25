Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,039996
|-2,64
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,046980
|-2,52
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,864177
|-2,42
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,028825
|-2,32
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|4,676480
|-2,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,931969
|-3,42
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015299
|-2,99
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021126
|-2,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,045060
|-2,88
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024544
|-2,82
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023790
|-3,50
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066080
|-3,36
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038102
|-3,28
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066131
|-3,25
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052442
|-3,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,249318
|-2,16
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,054245
|-1,61
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037511
|-1,54
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,507413
|-1,44
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,576978
|-1,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,014284
|-2,75
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,016972
|-2,72
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,027516
|-2,72
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,636937
|-2,70
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,553278
|-2,68
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,022513
|-2,80
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,028909
|-2,79
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,775995
|-2,79
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,046863
|-2,78
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,049143
|-2,77