Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028614 -0,77
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028614 -0,77
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060769 -0,60
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,397780 -0,58
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169239 -0,49
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038960 -0,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042737 -2,13
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,482157 -1,98
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,068819 -1,77
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,958521 -1,66
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043401 -1,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050898 -2,36
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406576 -1,56
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,427224 -1,13
Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012980 -0,98
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015503 -0,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028673 -1,91
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,460520 -1,38
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930425 -1,18
Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,940482 -1,10
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,241282 -1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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