Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028614 -0,77
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028614
|-0,77
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,060769
|-0,60
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,397780
|-0,58
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,169239
|-0,49
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,038960
|-0,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042737
|-2,13
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,482157
|-1,98
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,068819
|-1,77
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,958521
|-1,66
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,043401
|-1,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050898
|-2,36
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,406576
|-1,56
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,427224
|-1,13
|Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,012980
|-0,98
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015503
|-0,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028673
|-1,91
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,460520
|-1,38
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,930425
|-1,18
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,940482
|-1,10
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,241282
|-1,10