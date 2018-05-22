Aday Listeleri Açıklandı: İşte, Parti Parti, Şehir Şehir Tüm Milletvekili Adayları!

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Yapı Kredi Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013941 -0,67
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028512 -0,53
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,396923 -0,39
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178376 -0,34
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060683 -0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019278 -0,79
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,864211 -0,74
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,820052 -0,65
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,659056 -0,57
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044119 -0,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052621 -1,59
TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,315460 -1,11
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030178 -0,48
Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,240403 -0,41
Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,336707 -0,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031996 -0,04
Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,945233 -0,02
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,243200 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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