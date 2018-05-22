Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,013941
|-0,67
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028512
|-0,53
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,396923
|-0,39
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,178376
|-0,34
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,060683
|-0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019278
|-0,79
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,864211
|-0,74
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,820052
|-0,65
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,659056
|-0,57
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,044119
|-0,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,052621
|-1,59
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,315460
|-1,11
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,030178
|-0,48
|Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon
|1,240403
|-0,41
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,336707
|-0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031996
|-0,04
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,945233
|-0,02
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,243200
|-0,01