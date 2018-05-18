Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,113099 -0,79 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,033251 -0,78 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,044221 -0,74 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,411217 -0,72 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020050 -0,56 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020136 -1,52 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018761 -0,63 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023294 -0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,042338 -0,44 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,021052 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022899 -1,81 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,102045 -1,09 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051059 -1,07 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028319 -1,03 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 53,228080 -0,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,334281 -1,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,050817 -0,77 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060337 -0,72 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,419898 -0,56 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,774660 -0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013434 -0,69 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025760 -0,66 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044041 -0,66 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,465983 -0,50 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016017 -0,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,043484 -0,71 HSBC Portföy Altın Fonu 1,667806 -0,70 TEB Portföy Altın Fonu 0,046100 -0,70 İş Portföy Altın Fonu 0,021158 -0,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,023839 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)