Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,113099
|-0,79
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,033251
|-0,78
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,044221
|-0,74
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,411217
|-0,72
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,020050
|-0,56
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020136
|-1,52
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018761
|-0,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023294
|-0,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,042338
|-0,44
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,021052
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,022899
|-1,81
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|15,102045
|-1,09
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051059
|-1,07
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028319
|-1,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|53,228080
|-0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,334281
|-1,32
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,050817
|-0,77
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,060337
|-0,72
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,419898
|-0,56
|TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|3,774660
|-0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013434
|-0,69
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,025760
|-0,66
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044041
|-0,66
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,465983
|-0,50
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,016017
|-0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,043484
|-0,71
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,667806
|-0,70
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,046100
|-0,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,021158
|-0,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,023839
|-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)