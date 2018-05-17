Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028847 -1,37
Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028847
|-1,37
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,014074
|-1,28
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,400300
|-1,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,169730
|-0,93
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179408
|-0,88
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,036090
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101914
|-1,01
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044313
|-0,86
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029248
|-0,77
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,812730
|-0,70
|Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF)
|7,836069
|-0,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,022457
|-0,51
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|105,799907
|-0,48
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|0,978341
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,013172
|-0,36
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015725
|-0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039591
|-0,54
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,199635
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|168,818415
|-1,04
|Finans Portföy Altın BYF
|16,690030
|-1,00
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,421138
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,027231
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)