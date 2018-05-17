Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028847 -1,37 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014074 -1,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,400300 -1,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169730 -0,93 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179408 -0,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,036090 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101914 -1,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044313 -0,86 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029248 -0,77 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,812730 -0,70 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,836069 -0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022457 -0,51 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 105,799907 -0,48 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,978341 -0,39 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013172 -0,36 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015725 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039591 -0,54 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,199635 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 168,818415 -1,04 Finans Portföy Altın BYF 16,690030 -1,00 Finans Portföy Gümüş BYF 15,421138 -0,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027231 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)