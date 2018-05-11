Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,036736
|-0,47
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|412,826164
|-0,32
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,030000
|-0,26
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,043309
|-0,23
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,385588
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014026
|-0,03
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,346009
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102320
|-0,99
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,283048
|-0,77
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029794
|-0,47
|Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF)
|7,886783
|-0,12
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035549
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,225660
|-0,61
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,022391
|-0,29
|Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon
|1,253233
|-0,14
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,038526
|-0,09
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,050188
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,415287
|-0,42
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,015450
|-0,35
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,501719
|-0,34
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,020018
|-0,15
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031984
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|165,873141
|-0,24
|Finans Portföy Altın BYF
|16,397191
|-0,18