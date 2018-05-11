Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy İki.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,036736 -0,47
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 412,826164 -0,32
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,030000 -0,26
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,043309 -0,23
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,385588 -0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014026 -0,03
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,346009 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102320 -0,99
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,283048 -0,77
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029794 -0,47
Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,886783 -0,12
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035549 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,225660 -0,61
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,022391 -0,29
Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,253233 -0,14
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,038526 -0,09
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,050188 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,415287 -0,42
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,015450 -0,35
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,501719 -0,34
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,020018 -0,15
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031984 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 165,873141 -0,24
Finans Portföy Altın BYF 16,397191 -0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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