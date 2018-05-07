Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030193 -1,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,030193
|-1,76
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,414902
|-1,30
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|262,812817
|-1,08
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,062936
|-1,08
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,185046
|-0,94
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,975500
|-1,26
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,047616
|-1,21
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,416707
|-0,98
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042292
|-0,85
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,024106
|-0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|68,031219
|-0,80
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|105,104143
|-0,67
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,626978
|-0,58
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,018911
|-0,52
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,417779
|-0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,030756
|-2,04
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,250970
|-1,18
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,966822
|-0,88
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,952336
|-0,77
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,289458
|-0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|16,289077
|-0,10