Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030193 -1,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030193 -1,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,414902 -1,30
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,812817 -1,08
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,062936 -1,08
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185046 -0,94
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,975500 -1,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,047616 -1,21
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,416707 -0,98
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042292 -0,85
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024106 -0,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 68,031219 -0,80
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 105,104143 -0,67
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,626978 -0,58
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018911 -0,52
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,417779 -0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030756 -2,04
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250970 -1,18
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,966822 -0,88
Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,952336 -0,77
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,289458 -0,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF 16,289077 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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