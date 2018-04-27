Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 395,549478 -0,61
Kare Portföy İki. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 395,549478 -0,61
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035459 -0,30
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027100 -0,22
Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,638261 -0,22
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,019480 -0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,181461 -0,26
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,355047 -0,13
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,266050 -0,09
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,335560 -0,08
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017475 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,050001 -1,29
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053680 -0,96
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904628 -0,94
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,927434 -0,91
İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032139 -0,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,444262 -0,67
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,355424 -0,42
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,545711 -0,41
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,217082 -0,36
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,427477 -0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034456 -0,56
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040960 -0,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014959 -0,41
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,887502 -0,40
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,289668 -0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,361640 -0,91
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 159,232108 -0,80
Finans Portföy Altın BYF 15,725272 -0,78
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,025452 -0,37
Ak Portföy Altın Fonu 0,040973 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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