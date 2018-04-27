Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 395,549478 -0,61 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035459 -0,30 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027100 -0,22 Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,638261 -0,22 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,019480 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,181461 -0,26 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,355047 -0,13 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,266050 -0,09 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,335560 -0,08 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017475 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,050001 -1,29 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053680 -0,96 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904628 -0,94 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,927434 -0,91 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032139 -0,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,444262 -0,67 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,355424 -0,42 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,545711 -0,41 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,217082 -0,36 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,427477 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034456 -0,56 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040960 -0,49 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014959 -0,41 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,887502 -0,40 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,289668 -0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,361640 -0,91 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 159,232108 -0,80 Finans Portföy Altın BYF 15,725272 -0,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,025452 -0,37 Ak Portföy Altın Fonu 0,040973 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)