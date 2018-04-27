Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 395,549478 -0,61
Kare Portföy İki. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|395,549478
|-0,61
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,035459
|-0,30
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,027100
|-0,22
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,638261
|-0,22
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,019480
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,181461
|-0,26
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,355047
|-0,13
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,266050
|-0,09
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,335560
|-0,08
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017475
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,050001
|-1,29
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053680
|-0,96
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,904628
|-0,94
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|15,927434
|-0,91
|İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032139
|-0,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,444262
|-0,67
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,355424
|-0,42
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|1,545711
|-0,41
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,217082
|-0,36
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,427477
|-0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034456
|-0,56
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040960
|-0,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,014959
|-0,41
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,887502
|-0,40
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,289668
|-0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,361640
|-0,91
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|159,232108
|-0,80
|Finans Portföy Altın BYF
|15,725272
|-0,78
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,025452
|-0,37
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,040973
|-0,29