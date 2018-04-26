Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,641800 -0,66
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,641800
|-0,66
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025498
|-0,54
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,111143
|-0,38
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,067188
|-0,33
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,032871
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,640612
|-1,37
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018197
|-1,07
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,184574
|-0,89
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021698
|-0,75
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017488
|-0,74
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,107232
|-3,74
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054203
|-3,70
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|16,073698
|-3,66
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,076793
|-2,94
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020300
|-2,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,481459
|-2,11
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,454072
|-1,68
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,098651
|-1,65
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037591
|-1,38
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,356940
|-1,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,032159
|-2,73
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,294122
|-1,85
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034651
|-1,55
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,983486
|-1,52
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,000140
|-1,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,493957
|-1,01
|Finans Portföy Altın BYF
|15,849541
|-0,48
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|160,512312
|-0,44
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,025547
|-0,36
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,041091
|-0,33