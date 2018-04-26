Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,641800 -0,66 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025498 -0,54 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,111143 -0,38 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,067188 -0,33 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,032871 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,640612 -1,37 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018197 -1,07 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,184574 -0,89 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021698 -0,75 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017488 -0,74 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107232 -3,74 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054203 -3,70 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 16,073698 -3,66 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,076793 -2,94 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020300 -2,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,481459 -2,11 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,454072 -1,68 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,098651 -1,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037591 -1,38 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,356940 -1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,032159 -2,73 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,294122 -1,85 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034651 -1,55 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,983486 -1,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,000140 -1,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,493957 -1,01 Finans Portföy Altın BYF 15,849541 -0,48 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 160,512312 -0,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,025547 -0,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,041091 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)