Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Taaleri Portföy Yabancı Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,639301 -1,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,041739 -1,67
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025423 -1,66
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035134 -1,63
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,034589 -1,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,038645 -2,05
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,659863 -2,02
Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018973 -1,99
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013296 -1,90
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021751 -1,90
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,044598 -2,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025103 -2,45
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 47,649521 -2,34
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020983 -2,23
Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,056955 -2,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,049224 -1,43
TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,411988 -1,31
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,215590 -1,17
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,458954 -0,91
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,018056 -0,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014888 -1,79
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,434258 -1,79
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012747 -1,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,024426 -1,73
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,346538 -1,70
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,041195 -1,79
TEB Portföy Altın Fonu 0,043732 -1,77
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015329 -1,76
HSBC Portföy Altın Fonu 1,581200 -1,76
İş Portföy Altın Fonu 0,020063 -1,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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