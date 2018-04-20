Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,639301 -1,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,041739 -1,67 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025423 -1,66 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035134 -1,63 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,034589 -1,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,038645 -2,05 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,659863 -2,02 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018973 -1,99 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013296 -1,90 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021751 -1,90 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,044598 -2,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025103 -2,45 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 47,649521 -2,34 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020983 -2,23 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,056955 -2,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,049224 -1,43 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,411988 -1,31 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,215590 -1,17 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,458954 -0,91 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,018056 -0,78 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014888 -1,79 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,434258 -1,79 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012747 -1,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,024426 -1,73 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,346538 -1,70 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,041195 -1,79 TEB Portföy Altın Fonu 0,043732 -1,77 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015329 -1,76 HSBC Portföy Altın Fonu 1,581200 -1,76 İş Portföy Altın Fonu 0,020063 -1,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)