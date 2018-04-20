Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,639301
|-1,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,041739
|-1,67
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025423
|-1,66
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,035134
|-1,63
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,034589
|-1,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,038645
|-2,05
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,659863
|-2,02
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018973
|-1,99
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013296
|-1,90
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021751
|-1,90
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,044598
|-2,94
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,025103
|-2,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|47,649521
|-2,34
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,020983
|-2,23
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,056955
|-2,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,049224
|-1,43
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,411988
|-1,31
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,215590
|-1,17
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,458954
|-0,91
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,018056
|-0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,014888
|-1,79
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,434258
|-1,79
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,012747
|-1,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,024426
|-1,73
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,346538
|-1,70
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,041195
|-1,79
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,043732
|-1,77
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,015329
|-1,76
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,581200
|-1,76
|İş Portföy Altın Fonu
|0,020063
|-1,76