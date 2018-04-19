Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|390,488579
|-1,86
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025853
|-0,28
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,035717
|-0,14
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|4,293990
|-0,10
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,261899
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,039454
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,818696
|-0,67
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,045950
|-0,31
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103411
|-0,14
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,025733
|-0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,218144
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,015159
|-0,14
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,369767
|-0,07
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,460344
|-0,05
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,019731
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|15,907698
|-1,30
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|161,034098
|-1,28
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,026062
|-0,03