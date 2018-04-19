Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 390,488579 -1,86 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025853 -0,28 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035717 -0,14 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,293990 -0,10 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,261899 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,039454 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,818696 -0,67 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,045950 -0,31 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103411 -0,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025733 -0,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,218144 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,015159 -0,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,369767 -0,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,460344 -0,05 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,019731 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 15,907698 -1,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 161,034098 -1,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026062 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)