Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,663142
|-1,18
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,042225
|-1,17
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,035565
|-1,15
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,027229
|-1,08
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,250543
|-1,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,019138
|-1,99
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,662033
|-1,40
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021984
|-1,30
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,039051
|-1,27
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017703
|-1,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,021096
|-2,36
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,025086
|-1,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,044856
|-1,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|47,167056
|-1,56
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,057133
|-1,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,049724
|-0,93
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,218280
|-0,89
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038068
|-0,82
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,457400
|-0,80
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,408849
|-0,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,012861
|-1,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,024631
|-1,80
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042290
|-1,62
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,364636
|-1,17
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,453462
|-1,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,041565
|-1,93
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,044121
|-1,91
|İş Portföy Altın Fonu
|0,020239
|-1,90
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,015465
|-1,88
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,595281
|-1,88