Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Taaleri Portföy Yabancı Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,663142 -1,18
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,042225 -1,17
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035565 -1,15
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027229 -1,08
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,250543 -1,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,019138 -1,99
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,662033 -1,40
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021984 -1,30
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,039051 -1,27
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017703 -1,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021096 -2,36
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025086 -1,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,044856 -1,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 47,167056 -1,56
Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,057133 -1,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,049724 -0,93
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,218280 -0,89
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038068 -0,82
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,457400 -0,80
TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,408849 -0,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012861 -1,90
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,024631 -1,80
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,042290 -1,62
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,364636 -1,17
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,453462 -1,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,041565 -1,93
TEB Portföy Altın Fonu 0,044121 -1,91
İş Portföy Altın Fonu 0,020239 -1,90
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015465 -1,88
HSBC Portföy Altın Fonu 1,595281 -1,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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