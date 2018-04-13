Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 397,299832 -1,32
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035978 -0,45
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,026178 -0,43
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027527 -0,37
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,296185 -0,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018157 -1,22
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013375 -0,79
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017897 -0,60
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,039554 -0,36
Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,019527 -0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021605 -0,49
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,056346 -0,41
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020245 -0,27
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103663 -0,13
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,360462 -0,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,050193 -0,20
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,505151 -0,19
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,021936 -0,18
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,220236 -0,18
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,012571 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013110 -0,52
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025082 -0,48
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,042988 -0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,470611 -0,43
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,015302 -0,43
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,465569 -3,25
Finans Portföy Altın BYF 16,041206 -2,73
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 162,369492 -2,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026328 -0,78
Fiba Portföy Altın Fonu 0,015715 -0,54
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,094619 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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