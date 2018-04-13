Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|397,299832
|-1,32
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,035978
|-0,45
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,026178
|-0,43
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,027527
|-0,37
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,296185
|-0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018157
|-1,22
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013375
|-0,79
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017897
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,039554
|-0,36
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,019527
|-0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,021605
|-0,49
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,056346
|-0,41
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020245
|-0,27
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103663
|-0,13
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,360462
|-0,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,050193
|-0,20
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,505151
|-0,19
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,021936
|-0,18
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,220236
|-0,18
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,012571
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013110
|-0,52
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,025082
|-0,48
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042988
|-0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,470611
|-0,43
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,015302
|-0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,465569
|-3,25
|Finans Portföy Altın BYF
|16,041206
|-2,73
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|162,369492
|-2,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,026328
|-0,78
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,015715
|-0,54
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,094619
|-0,37