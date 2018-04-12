Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,030460
|-0,87
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040022
|-0,87
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,415532
|-0,73
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,174774
|-0,62
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,062966
|-0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|16,234449
|-2,20
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054853
|-2,15
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108863
|-1,84
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,208035
|-1,81
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,429071
|-1,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,239710
|-1,17
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,086456
|-1,12
|Şeker Port. Değ. Fon
|0,025768
|-1,04
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,489191
|-0,94
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,696931
|-0,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,032374
|-2,07
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040326
|-1,72
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,989252
|-1,59
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,032906
|-1,05
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,993750
|-0,80