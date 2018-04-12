Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030460 -0,87 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040022 -0,87 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,415532 -0,73 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174774 -0,62 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,062966 -0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 16,234449 -2,20 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054853 -2,15 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108863 -1,84 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,208035 -1,81 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,429071 -1,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,239710 -1,17 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,086456 -1,12 Şeker Port. Değ. Fon 0,025768 -1,04 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,489191 -0,94 Gedik Portföy Karma Fon 0,696931 -0,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,032374 -2,07 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040326 -1,72 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,989252 -1,59 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032906 -1,05 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,993750 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)