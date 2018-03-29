Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040309 -0,04
Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040309
|-0,04
|Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019245
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,600240
|-0,98
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017372
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,155137
|-0,44
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|0,994873
|-0,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,265028
|-0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,056977
|-2,33
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019920
|-2,00
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,121679
|-1,94
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,971086
|-1,94
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,462078
|-1,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,538757
|-1,33
|Şeker Port. Değ. Fon
|0,026278
|-0,82
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,364907
|-0,79
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,521314
|-0,74
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038435
|-0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,034387
|-2,02
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,339508
|-1,32
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,041942
|-1,17
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,013644
|-0,91
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035369
|-0,84
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,972880
|-0,90
|Finans Portföy Altın BYF
|15,618314
|-0,53
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|158,077643
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,025384
|-0,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,019878
|-0,17