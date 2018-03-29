Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040309 -0,04
Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040309 -0,04
Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019245 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,600240 -0,98
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017372 -0,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,155137 -0,44
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 0,994873 -0,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,265028 -0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,056977 -2,33
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019920 -2,00
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,121679 -1,94
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,971086 -1,94
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,462078 -1,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,538757 -1,33
Şeker Port. Değ. Fon 0,026278 -0,82
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,364907 -0,79
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,521314 -0,74
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038435 -0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,034387 -2,02
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,339508 -1,32
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041942 -1,17
Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,013644 -0,91
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035369 -0,84
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,972880 -0,90
Finans Portföy Altın BYF 15,618314 -0,53
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 158,077643 -0,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,025384 -0,18
İş Portföy Altın Fonu 0,019878 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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