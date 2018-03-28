Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030710 -0,27 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040325 -0,18 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014797 -0,18 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,063378 -0,17 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186441 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018580 -1,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,160269 -0,60 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 0,999258 -0,58 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,017057 -0,41 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012697 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 45,518522 -3,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024051 -3,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,043109 -2,29 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020740 -1,33 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,292929 -0,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon 0,026496 -0,89 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,535349 -0,87 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,078683 -0,65 Halk Portföy Karma Fon 60,452914 -0,46 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,748421 -0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,035096 -1,80 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,633757 -0,56 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,061071 -0,49 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035670 -0,27 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,042438 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,099584 -1,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 158,869707 -0,70 Finans Portföy Altın BYF 15,700947 -0,64

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)