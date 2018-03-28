Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030710 -0,27
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040325 -0,18
Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014797 -0,18
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,063378 -0,17
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186441 -0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018580 -1,30
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,160269 -0,60
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 0,999258 -0,58
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,017057 -0,41
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012697 -0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 45,518522 -3,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024051 -3,46
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,043109 -2,29
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020740 -1,33
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,292929 -0,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Şeker Port. Değ. Fon 0,026496 -0,89
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,535349 -0,87
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,078683 -0,65
Halk Portföy Karma Fon 60,452914 -0,46
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,748421 -0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,035096 -1,80
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,633757 -0,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,061071 -0,49
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035670 -0,27
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,042438 -0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,099584 -1,30
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 158,869707 -0,70
Finans Portföy Altın BYF 15,700947 -0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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