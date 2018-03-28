Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,030710
|-0,27
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040325
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,014797
|-0,18
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,063378
|-0,17
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186441
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018580
|-1,30
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,160269
|-0,60
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|0,999258
|-0,58
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,017057
|-0,41
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012697
|-0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|45,518522
|-3,53
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,024051
|-3,46
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,043109
|-2,29
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,020740
|-1,33
|Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,292929
|-0,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Şeker Port. Değ. Fon
|0,026496
|-0,89
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,535349
|-0,87
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,078683
|-0,65
|Halk Portföy Karma Fon
|60,452914
|-0,46
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,748421
|-0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,035096
|-1,80
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,633757
|-0,56
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,061071
|-0,49
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035670
|-0,27
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,042438
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,099584
|-1,30
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|158,869707
|-0,70
|Finans Portföy Altın BYF
|15,700947
|-0,64