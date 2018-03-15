Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017321 -0,06
Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017321 -0,06
Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019212 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016938 -0,21
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,604777 -0,08
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,187607 -0,03
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,162218 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,196892 -1,70
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120824 -1,70
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061118 -1,67
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021730 -1,02
İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,696234 -1,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,369576 -0,60
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,547050 -0,58
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,503723 -0,57
TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,394794 -0,41
Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,253245 -0,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,504527 -0,50
Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,019139 -0,49
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344510 -0,45
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,042072 -0,41
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,033764 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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