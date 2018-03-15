Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017321 -0,06 Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019212 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016938 -0,21 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,604777 -0,08 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,187607 -0,03 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,162218 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,196892 -1,70 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120824 -1,70 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061118 -1,67 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021730 -1,02 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,696234 -1,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,369576 -0,60 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,547050 -0,58 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,503723 -0,57 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,394794 -0,41 Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,253245 -0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,504527 -0,50 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,019139 -0,49 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344510 -0,45 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,042072 -0,41 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,033764 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)