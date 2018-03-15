Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017321 -0,06
Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,017321
|-0,06
|Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019212
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016938
|-0,21
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,604777
|-0,08
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,187607
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,162218
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|18,196892
|-1,70
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120824
|-1,70
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061118
|-1,67
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,021730
|-1,02
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,696234
|-1,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,369576
|-0,60
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,547050
|-0,58
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,503723
|-0,57
|TEB Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,394794
|-0,41
|Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon
|1,253245
|-0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,504527
|-0,50
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,019139
|-0,49
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,344510
|-0,45
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,042072
|-0,41
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,033764
|-0,30