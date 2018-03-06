Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031765 -0,59 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015180 -0,56 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 271,927064 -0,50 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,428209 -0,49 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041393 -0,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016426 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,369637 -0,42 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030422 -0,34 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061664 -0,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121922 -0,29 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,468911 -0,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038024 -0,33 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021767 -0,24 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,028893 -0,23 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,028172 -0,21 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,535889 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014193 -0,06 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,185707 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,428912 -0,61 Finans Portföy Altın BYF 14,812294 -0,08 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,122188 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)