Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031765
|-0,59
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,015180
|-0,56
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|271,927064
|-0,50
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,428209
|-0,49
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041393
|-0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016426
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|18,369637
|-0,42
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030422
|-0,34
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061664
|-0,31
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,121922
|-0,29
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,468911
|-0,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038024
|-0,33
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021767
|-0,24
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,028893
|-0,23
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,028172
|-0,21
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|1,535889
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014193
|-0,06
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,185707
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,428912
|-0,61
|Finans Portföy Altın BYF
|14,812294
|-0,08
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,122188
|-0,06