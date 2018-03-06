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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031765 -0,59
Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015180 -0,56
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 271,927064 -0,50
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,428209 -0,49
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041393 -0,48
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016426 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,369637 -0,42
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030422 -0,34
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061664 -0,31
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121922 -0,29
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,468911 -0,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038024 -0,33
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021767 -0,24
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,028893 -0,23
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,028172 -0,21
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,535889 -0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014193 -0,06
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,185707 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,428912 -0,61
Finans Portföy Altın BYF 14,812294 -0,08
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,122188 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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